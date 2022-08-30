مسلحون يطلقون صواريخ كاتيوشا فى اشتباكات المنطقة الخضراء ببغداد

كتب سمير حسنى

أطلق عدد من المسلحين صواريخ من طراز كاتيوشا فى اشتباكات المنطقة الخضراء، يأتى ذلك وسط تعزيزات أمنية مكثفة فى بغداد مع تشديد أمنى وتعزيز لحظر التجوال باستخدام الاسلاك الشائكة والكتل الأسمنتية.

أفادت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء بارتفاع عدد القتلى فى العراق إلى 30 شخصا.

ودفعت الاشتباكات وحدات من الجيش وأجهزة الأمن العراقية للتدخل والسيطرة على القصر الجمهورى بالقوة وإخلائه من أنصار التيار الصدرى الذين اقتحموه إثر إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسى احتجاجا على عدم رغبة الحكومة العراقية بإجراء انتخابات نيابية مبكرة فى ظل انعدم إمكانية تشكيل ائتلاف شيعى ذو أغلبية فى البرلمان العراقي.

ومن جهته ناشد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى السيد مقتدى الصدر لحث أنصاره على مغادرة المبانى الحكومية التى استولوا عليها.

ويذكر أن السيد مقتدى الصدر أعلن عن بدئه فى الإضراب عن الطعام حتى انتهاء أعمال العنف فى العراق.