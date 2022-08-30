مسئول بالإحصاء: 17 مليون جنيه تكلفة إجراء مسح صحة الأسرة المصرية

كتب: مدحت عادل

قال عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن تكلفة تنفيذ المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، بلغت نحو 17 مليون جنيه، وهو تمويل وطني خالص لأول مرة فى تاريخ المسح.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد على هامش إعلان نتائج المسح، وعزا عبد الحميد ارتفاع تكلفة إجراء المسح إلى شراء أجهزة لقياس نسب الانيميا وكذلك أجهزة حساب الوزن والطول، فضلا عن استخدام التابلت في جمع البيانات ووصلت تكلفته وحدها 2.5 مليون جنيه، علما بأن هناك تكلفة إضافية لفرق العمل خاصة وأنه كان يتم الإقامة في محافظات بعيدا عن محافظاتهم الرئيسية، وكذلك استخدام سيارات لكل فرقة بحثية.

وسبق لجهاز الإحصاء تنفيذ سبع دورات سابقة منذ 1988 ولأول مرة يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتنفيذ المسح من أجل توفير مؤشرات تعكس تطورات الوضع السكاني والصحي وقياس الإنـجازات الخاصة في هذا المجال، بالإضافة إلى المساعدة في التخطيط للبرامج والتدخلات المطلوبة مستقبلا، والتي سوف يتم الاعتماد عليها أيضا في المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، وكذلك في رصد مؤشرات التنمية المستدامة (رؤية مصر2030).

وشمل إجراء المسح الصحي للأسرة المصرية حوالي 34 ألف أسرة معيشية تغطي 1348 قطعة مساحية تم اختيار 25 أسرة معيشية ما عدا الحدود فتم اختيار 35 أسرة معيشية لضمان التعدد.

ويوفر المسح مؤشرات عن الإنـجاب، تنظـيم الاسرة، رعاية الحمل والولادة، صحـة الطفـل، الحالة التغذوية للأطفال، صحة وتمكين المرأة، ختان الإناث، عمالة الأطفال وضبط سلوك الطفل، اتجاهات الشباب/الشابات.