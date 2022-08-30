مدينة أمريكية تفقد المياه الجارية.. وحاكم الولاية: لا نعرف متى ستعود

قال حاكم ولاية مسيسيبى الأمريكية إن الناس فى عاصمة الولاية على وشك فقدان المياه الجارية لفترة غير محددة من الوقت، خلال مؤتمر صحفى فى منشأة معالجة المياه الرئيسية فى مدينة جاكسون، وفقا لشبكة إيه بى سي.

وأشار الحاكم تيت ريفز إلى أن المدينة تستخدم مضخات احتياطية، وقال أنه حتى ينتهى الإصلاح لن تكون هناك مياه جارية فى جاكسون والتى ستئثر على ما يصل إلى 180 ألف شخص، وأضاف ان المدينة لن تكون قادرة على إنتاج ما يكفى من المياه لتلبية الاحتياجات الخطيرة، بما فى ذلك مكافحة الحرائق.

قالت المنطقة التعليمية إن جميع مدارس جاكسون العامة ستتحول إلى التعلم الافتراضى يوم الثلاثاء بسبب نقص المياه، وقالت المقاطعة "سنواصل مراقبة أحوال المياه عن كثب على أساس يومى فى مدارسنا مع التشاور مع مسؤولى المدينة لتحديد متى يمكن للعلماء والموظفين العودة بأمان للتعلم الشخصي".

لم يتم تحديد جدول زمنى عند إصلاح المضخة الرئيسية، وقال ريفز إن المسؤولين سيوزعون المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب على السكان.

يوم الجمعة، تم إبلاغ الحاكم أن جاكسون لن يكون قادرًا على إنتاج ما يكفى من المياه لجميع سكانها، وأشارت الشبكة الأمريكية إلى ان ريفز على وشك إعلان حالة الطوارئ، والتى ستسمح لمسؤولى الولاية بتقديم مساعدة أفضل فى جاكسون.

وقالت المدينة على موقع تويتر إنها لن تقطع المياه عن سكانها، قائلة أنه من المتوقع أن يستمر نقص المياه يومين، وأعلن الحاكم حالة الطوارئ يوم السبت لأجزاء من وسط ميسيسيبى تأثرت بفيضانات كبيرة أجبرت السكان على الإخلاء.

بدأت ولاية ميسيسيبى صيانة وإصلاح نظام مياه جاكسون. ويحذر المسؤولون سكان المدينة من عدم شرب المياه لأنها مياه خام من الخزانات التى يتم دفعها عبر الأنابيب.