مدير تعليم المنوفية تستقبل وفد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

المنوفية - محمد فتحى

استقبلت اليوم الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية وفد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المهندس سعيد محمد مسئول الصندوق والدكتور محمد سعيد مسئول المتابعة بالصندوق، بحضور حلمي عرفة، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، مها كامل الموجه الأول المالي والإداري بالمديرية، حيث عقد اجتماعا مع عدد من مديري الإدارات ومديري المدارس بشأن ضوابط وآليات تحصيل المصروفات المدرسية.

تناول الاجتماع شرحا لدور صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على جميع المدارس ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية الخاصة بالمصروفات المدرسية وذلك بالتزامن مع ثقافة التحول الرقمي الذي تنتهجها الدولة في كافة القطاعات ومنها التعليم، حيث تم ربط محافظات الجمهورية عبر نظام إلكتروني دقيق بالرقم القومي لكل طالب لحصر المصروفات والرسوم المسددة .