مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تستعد للعام الدراسى الجديد.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء خطة العمل للعام الدراسى الجديد، حيث قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه عقد اليوم، الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لبحث الاستعدادات الرئيسية لبدء العام الدراسي الجديد.

وطبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد فإن العام الدراسي سيبدأ من 1/ 10 / 2022 وينتهي في 8 / 6 / 2023، ولمدة (35) أسبوعاً تقريباً ، وان الفصل الدراسي الأول يبدأ من 1/ 10/ 2022 وينتهي في 26 / 11 / 2023 ، ويتخلله امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تبدأ من الأحد 14 / 1 وان مدة ايام الدراسة الفعلية (98) يوم،،وان اجازة نصف العام اسبوعان تبدأ من السبت 28 / 1 / 2023 وتنتهي يوم الخميس 9 / 2 / 2023، والفصل الدراسي الثاني يبدأ من 11/ 2 وينتهى 8 / 6 / 2023.

وأضاف ان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بدءً من السبت 3 / 6 / 2023 ، و امتحانات الثانوية العامة تبدأ من السبت 10 / 6 / 2023، و مدة ايام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني (96) يوم وإجمالي ايام الدراسة الفعلية للعام الدراسي كله 194 يوماً.

واشار انه تم التوجيه ب تجديد العلم الخاص بالجمهورية وعلم شعار المحافظة بكل مدرسة ، و التأكيد عند ترديد السلام الجمهوري بعدم إضافة أى عبارات قبل أو بعد النشيد ( تحيا جمهوريه مصر العربيه ثلاث مرات+ السلام الجمهوري ، و طابور الصباح هو المظهر الأساسي للإنضباط وحضور الطلاب والعاملين بالمدرسة فيه ، وتجهيز بالمدرسة فيه، تجهيز الإذاعة الصباحية لأول أيام الدراسة قبلها بفترة والتأكيد على فقرات لمبادرات الدولة بالمرحلة القادمة مثل ( ترشيد الطاقة- اتحضر للأخضر- التغيرات المناخية) .

كما تم التنبيه بالالتزام بالمواعيد التي ستعلن قبل بدء الدراسة بجميع المدارس والمراحل التعليمية تحقيقاً للإنضباط والإلتزام والعدالة بين جميع العاملين ، التجهيز الأول أيام الدراسة بمظاهر احتفال كبير وتشغيل الأغاني الوطنية والتحفيزية قبل طابور الصباح وأثناء الراحة القررة للطلاب ( الفسحة) وذلك لكل مدير مرحلة، الإلتزام بالكثافات وخاصة بالمدارس الثانوية لا تزيد عن ( 40) طالب والتوزيع الجغرافي ، يتم الإلتزام بعدم نقل طلبة مقيدين بالمرحلة الثانوية وتكون في أضيق الحدود ولجمع شمل الأسرة وتم عمل لجان تتابع مؤيدات الطالبات المقدمة ويتم عرضها على المحافظ نظراً للطبيعة الأمنية التى تمر بها المحافظ.

وقال إنه يتم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة مدارس المحافظة وجارى الانتهاء من باقي المدارس خلال الأسبوع القادم، حيث تم صرف مخصصات الإدارات من اللامركزية للصرف على الصيانة البسيطة بالمدارس وجاري المرور من لجنة من التخطيط وهيئة الأبنية لمراجعة الاستعداد وجاهزية المدارس لبدء الدراسة.