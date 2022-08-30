مدرسة الراشدة الابتدائية بالوادى الجديد تحصد جائزة تميز التراث بمهرجان الفنون المسرحية

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن مهرجان الفنون المسرحية على مستوى الجمهورية منح مدرسة الراشدةالابتدائية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية، جائزة التميز فى التراث وذلك للعرض المسرحى مصر فى عيون الواحة.
وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن بالغ سعادته لهذا الإنجاز المتميز لقطاع تعليم المحافظة والذى جاء نتيجة التعاون الجاد والمثمر من جميع القائمين على العمل وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووفقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والإهتمام الدائم والمتواصل ودعم الأنشطة الطلابية بكافة مجالاتها.
وهنأ وكيل التعليم بالمحافظة إدارة مدرسة الراشدة الابتدائية وفريق العمل متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد وأشاد بدور الشئون التنفيذية وإدارة الداخلة التعليمية وتوجيه التربية المسرحية بالمديرية والإدارة على الجهد المبذول والمتميز فى إنجاح العمل.
مدرسة الراشدة الابتدائية بالوادى الجديد تحصد جائزة تميز التراث بمهرجان الفنون المسرحيةالثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:18 ص
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أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن مهرجان الفنون المسرحية على مستوى الجمهورية منح مدرسة الراشدةالابتدائية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية، جائزة التميز فى التراث وذلك للعرض المسرحى مصر فى عيون الواحة.
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