محافظ كفر الشيخ يستعرض خطة إنشاء محاور جديدة خلال مجلس الجامعة.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ خطة التطوير الشاملة التي تشهدها مدينة كفر الشيخ وعدد من مدن المحافظة، من أعمال إنشاء محاور جديدة وتوسعة طرق، وأعمال رصف وتطوير، والتي ستشهدها بقية المدن تباعاً، مدعوماً بعرض فيلم تسجيلي يبرز مشروعات التطوير والإنشاء الجارية بالمحافظة، والتي يتم افتتاحها واستكمالها خلال العام الحالي 2022م على أعضاء مجلس الجامعة ، إضافة لإنشاء كباري جديدة علوية وغيرها، ومحاور جديدة تربط بين شرق وغرب العاصمة،مشيرًا إلى الاستعانة بخبرات الجامعة في مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، و الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والمستشار القانوني للجامعة المستشار عبد الله غلاب ، وأمين عام الجامعة الدكتور علي صبرى.

أكد محافظ كفر الشيخ، تم ربط شرق العاصمة بغربها بمحاور جديدة من خلال توسعة امتداد صبري القاضي، الجاري العمل به الآن، المار بسوق الجملة والإسكان الجديد، اتجاها لسخا، إضافة لأعمال الرصف، وتسليم موقع إنشاء كوبري علوي بثلاثة اتجاهات، أعلى مزلقان سكة حديد سخا، والأعمال الجارية بطريق أبو عمر للربط بين رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ طنطا" برافد الطريق الدولي" كفر الشيخ المحلة"، والأعمال الجارية بطريق الموقف الجديد من ناحية ميدان الملك عبد الله، من أعمال توسعة ورصف ، والأعمال الجارية لإنشاء الكوبريين الجديدين،للقضاء على التكدس المروري.

كما استعرض محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية بتوسعة" طريق الصوالحة"، مدخل المحافظة من ناحية المحلة والحامول وبيلا، ليكون حارة واحدة للسيارات القادمة من شارع عبد الهادي راضي، من مدينة كفر الشيخ، مروراً بكوبري الصوالحة، والمتجهة للكوبرى الأزرق، والمحلة والحامول وبيلا وقرى مركز كفر الشيخ، وقرى بلطيم، وتحويل طريق أبو الطيب لاتجاه واحد للقادمين من المحلة وبيلا والحامول، والمتجهين لمدينة كفر الشيخ.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن سعادته بالتواصل مع مجلس الجامعة لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، مشيداً بالقوافل الطبية التي تنظمها جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، وللأطقم الطبية المشاركة ولمؤسسة حياة كريمة، لحرصهم على تقديم الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، وخصوصا في المناطق النائية.

كما أشار محافظ كفر الشيخ لأعمال الرصف التي تشهدها مدن المحافظة، بالإضافة لأعمال التطوير التي تشهدها مدينة دسوق من أعمال رصف وتطوير، وتطوير ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وأعمال التشجير التي تشهدها مدينة كفر الشيخ وعدد من المدن، وأنه وجه بالاستعانة بالمشاتل التابعة لمجالس المدن، لزراعة الأشجار بالميادين والطرق، والاهتمام بريها ومتابعتها ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة مليون شجرة.



اجتماعى مجلس جامعة كفر الشيخ



الحضور بمجلس الجامعة



انعقاد مجلس العمداء بجامعة كفر الشيخ



جانب من اجتماع مجلس العمداء