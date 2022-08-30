محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق بواقعة وفاة طفل إثر إصابته بصعق كهربائى

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التفتيش بديوان عام المحافظة بالتحقيق الميداني في واقعة وفاة طفل 17 عاما من ناحية قرية صفط العرفا بمركز الفشن، بعد إصابته بصعق كهربائي من إحدى اللوحات الإعلانية، حيث تم نقله لمستشفى الفشن المركزي ، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه من الأطباء ومحاولة إسعافه، تبين وفاته ونقلت جثته إلى مشرحة المستشفى.



ووجه المحافظ باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والتنفيذية، ومتابعة وتسهيل كافة الاجراءات التي تطلبها الجهات المختصة حول الواقعة وظروفها وملابساتها، مع ضرورة تسهيل إجراءات تسليم جثة الفقيد لذويها واستصدار تصريح الدفن من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية.



وشدد المحافظ على تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد أي تقصير أو إهمال تثبته التحقيقات سواء عن طريق التفتيش بالمحافظة أو جهات التحقيق المختصة ، حيث لا تهاون في أي أمر قد يضر بسلامة المواطنين.



كما تقدم المحافظ بخالص العزاء لأسرة الفقيد ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.