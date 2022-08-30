محافظ بنى سويف يطمئن على ختام أعمال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

بنى سويف - هانى فتحى

اطمأن الدكتورمحمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على ختام امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، والتى تم عقدها، فى الفترة من 20 إلى 30 أغسطس الجارى، وقد بلغ إجمالى المتقدمين للامتحان أكثر من 4700 طالب وطالبة بالقسمين العلمى والأدبى داخل 7 لجان على مستوى مراكز ومدن المحافظة

وطبقاُ لتقرير المتابعة،الذى أعده وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، فقد اختتم الطلاب "اليوم الثلاثاء " امتحاناتهم فى اليوم الأخير، والذى شهد أداء طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادتى الفلسفة والمنطق، فيما أدى طلاب شعبة علمى"رياضة" الامتحان فى مادة الرياضة التطبيقية "الإستاتيكا"، فى حين أدى طلاب علمى "علوم" الامتحان فى مادة الأحياء وذلك بإجمالى متقدم 543 طالبًا وطالبة حضر منهم 516 "بنسبة حضور 95%"

حيث أكد وكيل التعليم على عدم وجود أى معوقات أو تجاوزات خلال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، موضحاً ان المديرية عملت على توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات التى انتظمت فى المدارس المخصصة كلجان على مستوى مراكز ومدن المحافظة،

كما أعرب" عبد التواب"عن تقديره للمحافظ "د. محمد هانى غنيم" لمتابعتة اليومية للامتحانات وتذليل كافة الصعاب من خلال توجيه جميع المديريات الخدمية بالمحافظة بالتعاون وبذل كافة الجهود حرصا على مصلحة أبنائنا الطلبة، ومعرباً عن شكره لمسؤولى المديريات الخدمية والأمنية المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة وغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية وجميع المعلمين والإداريين المشاركين فى الامتحانات

وكانت غرفة العمليات بالمديرية فى متابعة على مدار الساعة مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان الامتحانات والتأكد من عدم وجود أى مشكلات خلال فترة الامتحانات.