محافظ المنيا يكرم 37 طالبا من أوائل الثانوية العامة بجميع الشعب ومن ذوى الهمم ..صور

المنيا - حسن عبد الغفار

كرم اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أوائل الثانوية العامة على مستوي المحافظة، والبالغ عددهم 37 طالبا وطالبة، بالشعب الثلاث العلمية والرياضية والأدبية، وذلك فى الاحتفالية التى أقامتها المحافظة، تقديرا لتميزهم وتحفيزًا لهم على مواصلة التفوق.

حضر الاحتفال، المهندس محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومديرى الإدارات التعليمية وأسر الطلاب والطالبات المتفوقين من أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، أن التنمية الشاملة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ترتبط ارتباطا وثيقاً بالتعليم لبناء الانسان المصري، فقد شهد قطاع التعليم على وجه الخصوص في محافظة المنيا طفرة كبيرة، حيث تم إنشاء 436 مدرسة تضم 5996 فصلا دراسيا منذ عام 2014 .

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه لأبناء المحافظة من المتفوقين، وبخاصة من ذوي الهمم، على تميزهم وحصولهم على المراكز الأولي، داعياً الطلاب المتفوقين لبذل المزيد من الجهد لتحقيق مستقبل أفضل لبلادنا، كما هنأ المحافظ أسر الطلاب، لما قاموا به من دور عظيم في الرعاية والدعم والارتقاء بمستوي الطلاب التعليمي ، ووجه المحافظ التحية للمعلمين من أصحاب الرؤية والعطاء والاخلاص الذين لولاهم لما وصل أبناءنا الى هذا التكريم.

وقدم نائب محافظ المنيا خالص تهانيه للطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، متمنياً لهم المزيد من التفوق والتقدم في المستقبل، كما قدم عددا من الارشادات والنصائح العامة للطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية ، مؤكدا أن النجاح لا يرتبط بمجال محدد ، بل بالشخص نفسه وقدرته على صقل جوانب الشخصية والاهتمام بالنشاط المجتمعي خلال الدراسة الجامعية ليصبح طالبا متميزا.

وأوضح، محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن التكريم شمل 37 طالبا وطالبة بالشعب الثلاثة(العلمية والرياضية والأدبية)، منهم 14 بالشعبة العلمية، و10 طلاب بالشعبة الرياضية، و10 طلاب بالشعبة الأدبية، كما شمل التكريم 3 طلاب من المكفوفين والدمج من (ذوى الهمم).















































