محافظ الفيوم ونائب وزير الصحة يترأسان اللجنة العامة لحماية الطفل

ترأس الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومى للأمومة والطفولة، الاجتماع الدورى للجنة الحماية العامة للطفل بالمحافظة، التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة، لاستعراض جهود اللجنة والمبادرات التى تنفذها علي أرض المحافظة، لحماية الأطفال وتمكين أسرهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والأستاذة سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، والدكتور ناصر مسلم المنسق المركزي لمشروع دعم حقوق الطفل وتمكين أسرهم لمحافظة الفيوم وأعضاء اللجنة.

أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه، بنائب وزير الصحة والسكان والوفد الايطالي، وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل، لافتاً إلى أهمية برنامج حماية الطفل، الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودوره فى حماية حقوق الأطفال وتوعية الأمهات وتنمية مهاراتهن فى تربية أبنائهن ودعم أسرهن.

وأكد "الأنصاري" على التنسيق الكامل وتضافر كافة الجهود، بين الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى، لإنجاح برنامج حماية الطفل على أرض المحافظة وتحقيق الأهداف المرجوة منه، موجهاً بدراسة كافة الآليات اللازمة للتعامل مع هذه القضايا ذات الأهمية الخاصة لدورها الهام فى تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، مشيداً بالطلاب الذين تم اختيارهم من الفيوم لتمثيل مصر بالبرلمان العربي للطفل داعياً إياهم للمشاركة باللقاءات الشبابية في المحافظة .

فيما استعرض نائب وزير الصحة والسكان المشرف على المجلس القومى للأمومة والطفولة، جهود المجلس بمحافظة الفيوم، فى عددٍ من الملفات مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وزواج القاصرات، وختان الإناث، وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات كمبادرة تنمية المدارس بمراكز المحافظة، و"شكشوك قرية صديقة للطفل"، و"دوى"، و"البرلمان العربى للطفل بالشارقة".

وثمن نائب وزير الصحة والسكان، جهود محافظ الفيوم ودعمه المستمر، للجنة حماية الطفل، لتوفير الحماية الكاملة للأطفال ودعم حقوقهم، مما يُسهم فى خلق جيل واعٍ وقادر على تحقيق التنمية المجتمعية، مشيداً بجهود الجانب الإيطالى فى دعم ملف الأمومة والطفولة بوجه عام، وبرنامج حماية الطفل بوجه خاص، لافتاً الى دعم المشروع الايطالي ب 1000 حقيبة مدرسية للاطفال في قرى مبادرة حياة كريمة وكذا 80 تابلت، مؤكداً على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مساعدة لجان حماية الطفل بالمحافظات للارتقاء بهذا الملف الهام.

وخلال فعاليات اللقاء قام محافظ الفيوم ونائب وزير الصحة والسكان، بتكريم الطلاب من أبناء المحافظة المشاركين فى المبادرات التى ينفذها المجلس القومى للأمومة والطفولة على مستوى الجمهورية، لدورهم البارز فى رفع اسم المحافظة، وهم الطالبة آلاء ثروت محمد من قرية المقرانى بمركز يوسف الصديق المشاركة فى مبادرة "دوى"، والطالبان محمد سيد عبد اللطيف من مركز طامية، ومريم ميلاد من مركز أبشواى، حيث تم اختيارهما لتمثيل مصر فى البرلمان العربى للطفل بالشارقة، كما تم تكريم الاستاذ أحمد ابراهيم مقرر اللجنة العامة لحماية الطفل ومدير وحدة الحماية العامة بالفيوم، ومديري وحدات الحماية العامة والفرعية بمراكز المحافظة.