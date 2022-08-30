محافظ الفيوم: لابد من تضافر الجهود لمواجهة البعوض وناقلات الأمراض

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، ووكيل وزارة الصحة، آليات تطبيق خطط مكافحة البعوض وناقلات الأمراض، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد حسين بدوى المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة.

أكد محافظ الفيوم على ضرورة تضافر جميع الجهود، بهدف توفير بيئة ملائمة صحياً للمواطنين، والتصدى بحزم لانتشار الأمراض المنقولة عن طريق البعوض والناموس خاصة الملاريا، مؤكداً على ضرورة تسخير كافة إمكانيات مجالس المدن، للتنسيق مع الصحة، فى التعامل مع البرك والمستنقعات للقضاء على الناموس وناقلات الأمراض، وإخطار مديرية الصحة بالبرك والمستنقعات التى تم رشها أو ردمها، وكذلك سرعة إعداد تقرير شامل بعدد وأماكن ومساحات البرك والمستنقعات التى لم يتم حصرها بباقى المراكز.

كما وجه المحافظ بمراجعة وحصر جراجات وبدرومات العمارات السكنية التى تعانى من تسرب المياه الجوفية أو مياه الصرف الصحى إليها، وعددها وتوزيعها بكل مركز، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهاـ حفاظاً على سلامة وصحة السكان، لافتاً إلى قيام لجنة من وزارة الصحة، بالتنسيق مع مديرية صحة الفيوم، على مدى ثلاثة أسابيع، بحصر البرك والمستنقعات والبؤر المشتبه فى كونها موطناً لانتشار الناموس واليرقات وناقلات الأمراض، وأن هذه اللجنة ستقوم بإعادة تقييم الوضع الحشرى واليرقات بالبرك والمستنقعات الواقعة بنطاق المحافظة خلال شهر من الآن.