محافظ الغربية يتفقد عمارات الإسكان الاجتماعى بطنطا ومشروعات التطوير بكفر الزيات

الغربية محمد طارق

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، بجولة تفقدية داخل مركزي كفر الزيات وطنطا، حي أول وثان طنطا، تفقد خلالها عدداً من المشروعات الخدمية الجارية، وعدداً من المشروعات المقترح تنفيذها في نطاق تلك المدن.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بالعجيزي والجاري تنفيذها، حيث يتم إنشاء عدد 6 عمارات تتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و 9 أدوار علوية) بإجمالي 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 2.3 فدان، وأشاد المحافظ بتقدم الأعمال على أرض المشروع والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام الحالي، حيث سيوفر المشروع سكن حضاري بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودي الدخل، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية.

واستكمل رحمي جولته بتفقد مشروع تطوير كورنيش طنطا في المرحلة الخامسة بداية من سكة المحلة وحتى كوبري فاروق، حيث يتم تركيب الانترلوك والأعمدة الديكورية تمهيداً لفرد طبقة الأسفلت، واختتمت الجولة في طنطا بتفقد أعمال تطوير ورصف شارع المماليك بحي ثان طنطا.

كما تفقد المحافظ أعمال توسعة مدخل مدينة كفر الزيات، تطوير شارع الزربيني عقب رصفه، النقطة الوسيطة الجديدة والتي سيتم تخصيصها لتجميع المتولد اليومي من المخلفات، كما تفقد الموقع الجديد المخصص لإقامة أول سوق وموقف نموذجين في المدينة.

رافق المحافظ خلال جولته عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات،ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.