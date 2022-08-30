محافظ الدقهلية يفتتح 4 مدارس بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 26 مليون جنيه.. صور

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عددا من المدارس بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 26 مليون جنيه، بحضور المهندس على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطيه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ النائب يسرى المغازى، والنائب أحمد الألفى، والنائب محمود العزب، والنائبة جيهان بيومى، واللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

وافتتح محافظ الدقهلية، مدرسة عبدالفتاح السيسى للتعليم الأساسى بقرية أوليلة على مساحة 1000 متر مربع ومكونه من 11 فصلا تعليميا بتكلفة 6 ملايين جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل واطمئن على سير العمليه التعليميه، كما افتتح " مختار " مدرسة شريف رشدى للتعليم الأساسى على مساحة 1,280 متر مربع ومكونه من 11 فصلا تعليميا بتكلفه 6 ملايين جنيه وتفقد فصول المدرسة والمعمل.

وأيضاً افتتح "المحافظ " مدرسة محمد شحاته الجمل للتعليم الأساسى بقرية ابو نبهان بكفر سرنجا على مساحة 1,900 متر مربع ومكونه من 22 فصلا تعليميا بتكلفة 9 ملايين جنيه، كما افتتح مدرسة عبد التواب شاهين الإعدادية بقرية شاهين كفر النعيم على مساحة 1,350 متر مربع بعدد 12 فصلا تعليميا بتكلفة 7 ملايين جنيه وتفقد فصول المدرسة.

وأكد "المحافظ " على أن ما نشاهده من افتتاح للمدارس وللمشروعات القوميه هو بحق إنجاز للدوله المصريه لم يحدث من قبل فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء دولة قوية سلاحها العلم.

وقال "مختار" إن الهدف من إنشاء مدارس جديده هو ضمان وصول الخدمه التعليميه لكافة الطلاب فى القرى وتقليل كثافة الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزه لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة.

ووجه "المحافظ " لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورئيس مركز ومدينة ميت غمر بالمشاركة مع المجتمع المدنى بتنجيل كافة ملاعب المدارس لممارسة الطلاب كافة الأنشطة الرياضية عليها.

وثمن "مختار" دور المجتمع المدنى بالدقهلية الذى ضرب أروع المثل فى المشاركة المجتمعيه فى البناء والتنمية الذى تشهده المحافظة فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها بناء المدارس وتطوير المستشفيات وفى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير العملية التعليمية وانشاء مدارس جديدة وصيانة جميع المدارس القائمة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.