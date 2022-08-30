محافظ الدقهلية يحيل 82 محضرا بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات والاسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية اسفرت عن تحرير 82 محضرا بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة...ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والاسواق بمراكز ومدن المنصورة وميت غمر ودكرنس وشربين ونبروه و منية النصر وتمى الأمديد وميت سلسيل وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 10محاضر نقص وزن و6 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و2 محضر تصرف في دقيق والكميه المضبوطة 8 شكاير

و1 محضر بيع بأزيد من السعر و1محضر عدم إعطاء بون للمواطنين و19 محضر عدم اعلان عن الاسعار و7 محاضر عدم حمل شهادة صحية و7محاضر عدم اعلان عن المقررات التموينيه و18 محضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية و1محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر) و3 محاضر تصرف في سلع مدعمة و2محضر تجميع سلع مدعمة و1محضر عدم تواجد ماكينة صرف لدى بدال تمويني و2 محضر إعاقة الحملة عن أداء عملها و1 محضر سلع منتهية الصلاحية و2 محضر تجميع أرز شعير بدون ترخيص وقال انه تم التحفظ على 77 كجم دجاج وجمبري كفتة و استاكوز و23 طن أرز شعير و كميات من السلع التموينية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.