محافظ الدقهلية يتفقد مركز دماص للكبد وجراحات الجهاز الهضمي بتكلفة 55 مليون جنيه.. صور

فريق المحافظات

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء بتفقد مركز دماص للكبد وجراحات الجهاز الهضمي، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، والذي بلغت تكلفته 55 مليون جنيه، مكون من 4 طوابق على مساحة 1200 متر مربع، حيث تفقد قسم الأشعة المقطعية، وقسم مناظير الجهاز الهضمي، والعناية المركزة، وقسم القسطره، وبنك الدم التخزيني، ومعمل الدم، والصيدلية، وأشاد بالتجهيزات والخدمة الطبية المقدمة للمرضي.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لمركز ومدينة ميت غمر اليوم لافتتاح عدد من المدارس وتفقد عدد من المنشآت الطبية، بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



كما تفقد "مختار" قسم الأشعة المقطعية بالمستشفي وقسم حضانات الأطفال، ووجه بزيادة أعداد الحضانات لاستيعاب أعداد الاطفال ، بالإضافة إلي تفقد مدرسة التمريض بنات وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بمبني الإدارة الصحيه ووجه باستكمال اعمال الصيانه بفصول المدرسه قبل بداية الدراسة .

كما تفقد محافظ الدقهلية مستشفى الحميات ووجه لوكيل وزارة الصحه ورئيس مركز ومدينة المنزله بتشكيل لجنه فنية لمعاينة المبني وابداء رأيها حول استكمال أعمال الترميم أو الإزالة للاستفاده من هذا المبني لتقديم الرعايه الطبيه للمرضي .

وأيضاً تفقد " مختار " مبني الوحده الصحيه بالفروسات ووجه بإعداد مقترح لاستغلال الغرف الشاغره لإنشاء عدد من التخصصات الطبيه التي تسهم في تقديم الخدمه الطبية بانواعها المختلفه لخدمه المواطنين .

والتقي المحافظ بعدد من المواطنين داخل المستشفي ووجه لوكيل وزارة الصحه بسرعة تقديم كافة أوجه الرعايه الطبيه لهم ولذويهم واجراء كافة الفحوصات الطبية والعمليات الجراحيه اللازمه لهم .

وأكد "مختار" علي أن المجتمع المدني شريك أساسي في عملية البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها تطوير المستشفيات .

رافق محافظ الدقهلية خلال جولته الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وأعضاء مجلس النواب عن مركز المنزله النائب مجدي الأمير والنائب أحمد الحديدي والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة المنزلة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المنظومه الصحيه وتوفير كافة الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفه ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .



محافظ الدقهلية يتفقد مركز دماص للكبد



جانب من جولة المحافظ



محافظ الدقهلية يتفقد مركز دماص للكبد



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة محافظ الدقهلية بمركز دماص للكبد وجراحات الجهاز الهضمي (1)



جانب من جولة محافظ الدقهلية بمركز دماص للكبد وجراحات الجهاز الهضمي (2)



جانب من جولة محافظ الدقهلية بمركز دماص للكبد وجراحات الجهاز الهضمي (3)



جانب من جولة محافظ الدقهلية بمركز دماص للكبد وجراحات الجهاز الهضمي (4)



جولة المحافظ (1)



جولة المحافظ (2)



جولة المحافظ (3)



جولة المحافظ (4)



خلال جولة المحافظ (1)



خلال جولة المحافظ (2)



خلال جولة المحافظ (3)



خلال جولة المحافظ (4)



محافظ الدقهلية يتفقد مركز دماص للكبد وجراحات الجهاز الهضمي (1)



محافظ الدقهلية يتفقد مركز دماص للكبد وجراحات الجهاز الهضمي (2)



محافظ الدقهلية يتفقد مركز دماص للكبد وجراحات الجهاز الهضمي (3)



