محافظ الأقصر يشهد توقيع عقد أرض مخصصة لإنشاء محطة تعبئة وتبريد المحاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، توقيع العقد الابتدائي للأرض المخصصة لإنشاء محطة تعبئة وتبريد المحاصيل البستانية، ومركز تدريب المحطة التابعة لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية HEIA، وتم توقيع العقد بين المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والمهندس محسن البلتاجي رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية HEIA.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على أن الدولة تسعى لتنفيذ حزمة من التيسيرات لتنشيط القطاعات التنموية والاستثمارية في الدولة من خلال رفع حجم وقيمة الصادرات للخارج من مختلف المنتجات، حيث تم توقيع العقد ما بين المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والمهندس محسن البلتاجى رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية HEIA، وبحضور المهندس وصفي مجلى عضو مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية وإيمان كامل المدير التنفيذي والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس أحمد الطيب مدير إدارة الأملاك ومسؤولي إدارة الشؤون القانونية بديوان عام محافظة الأقصر.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء محطة تعبئة وتبريد المحاصيل البستانية ومركز تدريب المحطة التابعة لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية HEIA بمحافظة الأقصر، وذلك على مساحة 2 فدان وواحد قيراط و17 سهم بناحية المدامود بطريق طيبة المطار ،بهدف تعزيز المشاركة ما بين القطاعين الحكومى والخاص فى مجال تنمية الصادرات البستانية.

وتضم محافظ الأقصر المحطة العالمية الخاصة بتعبئة وتبريد محصول "العنب" بمدخل منطقة طيبة بمحافظة الأقصر، والتى تعد أكبر وأضخم محطات التعبئة والتغليف للفاكهة المجهزة لتقديمها للتجار بالدول الأوروبية والعربية أيضاً، ويتم تجهيز وتعبئة المحاصيل بأحدث الوسائل المتطورة داخل محطة الأقصر للتعبئة والتغليف والتي تقع على بعد لا يزيد عن 5 كيلو عن مطار الأقصر الدولي لتسهيل عملية الشحن والنقل للخارج.

والمحطة تم إنشاؤها برعاية جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية بعد الحصول على الموافقات وتخصيص الأرض لبناء محطة التبريد فى عام 2007 بالقرب من المطار الدولى الأقصر، وتبعد مسافة أقل من 230 كيلومترا من الميناء البحرى بسفاجا والذي يساهم في تصدير المحصول للخارج، وتصل السعة التخزينية لها 90 طن مترى/اليوم من سلع طازجة ذات جودة عالية، وتسير بخطة عمل حوالى 244 يوماً على مدار العام لحفظ المحاصيل الزراعية الطازجة، كما تم إنشاء قاعدة للصادرات المحلية لبناء القدرات الشاملة للمصدرين المحليين إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتدريب المصدرين الحاليين على الفرص المتوفرة فى صعيد مصر.