محافظ أسوان: 12 مشروعا ضمن "حياة كريمة" لخدمة 11 ألف نسمة بوادى عبادى

أسوان - عبد الله صلاح

قال أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه يتابع مشروعات العمل الجارية لتنمية وتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى وصلت إلى نسب ومعدلات تنفيذ مرتفعة فى مختلف القطاعات الجارية.

وأضاف محافظ أسوان، لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع نتائج جولات فريق وحدة حياة كريمة لمتابعة 12 مشروعا بالمبادرة الرئاسية بقرى إدفو، فى ضوء التكليفات والتوجيهات المقررة فى الإجتماع الدورى لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح "عطية"، بأن هناك 12 مشروعا بقرى وادى عبادى بمركز إدفو والتى تضم 32 تابعا بإجمالى 11 ألفا و650 نسمة، مشيراً إلى أن المشروعات تضم إنشاء مكتب بريد الزهراء وإنشاء وحدة طب الأسرة ووحدة الإطفاء ، وأيضاً مشروعات تطوير ورفع كفاءة مدرسة وادى عبادى 2 الإبتدائية ، وإنشاء توسعات لمدرسة أم ركبة للتعليم الأساسى وذلك بنسبة تنفيذ 100 % لكل مشروع.

وأشار، إلى أن المشروعات تضم أيضاً، مشروع إنشاء مجمع الخدمات بنسبة تنفيذ 96%، ومشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 90 % ، بجانب مشروع إنشاء نقطة الإسعاف بنسبة تنفيذ 80%، موضحا بأن الأهالى والمواطنين فى هذه المناطق عبروا عن امتنانهم وتقديرهم للرئيس والحكومة لإهتمامها بدعم القرية بحزمة من المشروعات التنموية المتنوعة.