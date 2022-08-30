محافظ أسوان يتابع معدلات التنفيذ بـ13 مشروعا بقرية المنشية ضمن "حياة كريمة"

ومن جانبه، أكد ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة، أنه تم القيام بجولة ميدانية لتفقد 13 من المشروعات الجارية بقرية المنشية الجديدة بمركز كوم أمبو والتى يستفيد منها 45 ألف نسمة موزعين على 21 تابعا ما بين قرية فرعية ونجع، موضحا بأنه تم تفقد مشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بنسبة 98 %، وأيضاً مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 96 %، ومشروع إحلال وتجديد مركز شباب بنسبة 95 %.

وأشار إلى تفقد مشروع إحلال وتجديد كوبرى غبارة بالمنشية شرق ومشروع إنشاء كوبرى السلسلة وأيضاً مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بنسبة 90 % لكل منهم، بالإضافة إلى مشروع إنشاء نقطة إسعاف المنشية بحرى بنسبة 65 %، لافتا إلى أنه تم التشديد على الجهات المنفذة بضرورة الإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل ، مع الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.