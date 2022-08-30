محافظ أسوان: نسابق الزمن للانتهاء من مشروعات البنية التحتية

قال أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة تسابق الزمن وتسير بخطى ثابتة للانتهاء من مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات، ليعقب ذلك البدء على الفور فى تنفيذ مشروع الرصف.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع الصرف الصحى الجارى بمنطقة أطلس بطول 800 متر ، وبقطر 600 مللى ، والمقرر نهوه فى منتصف سبتمبر القادم ، ليعقبه تنفيذ أعمال الرصف بالمنطقة بالكامل بطول 5 كم وعرض 10 متر.

ومن جانبه، أوضح محمد فتحى مدير عام الطرق بالمحافظة، بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان، فقد تم رصد 89 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات رصف الطرق ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 بأطوال تصل لنحو 43 كم ، مشيراً بأن الخطة تشمل تنفيذ أعمال الرصف بمختلف مدن المحافظة لتضم داخل مدينة أسوان رصف شارع إمتداد العقاد وتفريعاته بداية من التأمين الصحى وحتى مبنى السجل المدنى بطول 10 كم ، وعرض 10 أمتار، مع إعادة رصف حى المحمودية وتفريعاته بطول 8 كم وعرض 10 متر ، وكذا رصف حى الصداقة الجديدة وتفريعاته بطول 7 كم وعرض 10 متر.

وأشار إلى أنه فى مدينة إدفو سيتم رصف شارع 23 يوليو بطول 3 كم وعرض 8 متر، وأيضاً رصف شارع التحرير بطول 3 كم وعرض 6 متر، وكذك شارع الكوبرى بطول 1 كم وعرض 6 متر ، بجانب شارع المعبد بطول 2 كم وعرض 6 متر، مع القيام بإعادة رصف طريق موقف السيارات الجديدة بطريق ترعة سرى بطول 1.2 كم وعرض 8 متر بمدينة نصر النوبة.

وأضاف "فتحى"، بأنه يتوازى مع ذلك تنفيذ بعض الأعمال داخل مدينة دراو تضم رصف شارع مسجد رضوان والمعهد الأزهرى القديم بطول 600 متر، وعرض 6 متر، بجانب رصف شارع الجبانة بالغابة بطول 250 متر وعرض 6 أمتار، وكذا رصف طريق القاهرة / أسوان الزراعى بطول 500 متر، وعرض 6 متر، بالإضافة إلى رصف شارع الموردة بطول 600 متر، وعرض 6 أمتار، ورصف شارع أبو بكر الصديق متفرع من شارع الصفا والمروة بطول 500 متر وعرض 6 متر، علاوة على رصف شارع عمارات الخور من الناحية الغربية بطول 500 متر، وعرض 6 أمتار.

وتابع، بأنه يتواكب مع ذلك إتخاذ الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الجهة الشرقية من كورنيش النيل ضمن برنامج تحسين البيئة والمخصص له 7.5 مليون جنيه.