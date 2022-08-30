محافظة الجيزة ترصف شوارع بالوراق والعمرانية والطالبية والهرم

كتب سيد الخلفاوى

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطط رصف وتطوير عدداً من المحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع لتيسير الحركة المرورية في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير محاور الحركة المرورية للتسهيل علي المواطنين .

وتابع محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير وإنارة ورفع كفاءة ميدان الحسينية وقطاع الطريق بمطلع ومنزل كوبري العمرانية، لتسهيل حركة سير المركبات وعدم إعاقه الحركة المرورية .

واطلع محافظ الجيزة علي نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع الغاز بحي الوراق والذي تم الانتهاء من رصفه وطلاء الأرصفة وتطوير ارصفه المشاه وتشجير الطريق .

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق في تنفيذ طبقة الأساس والطبقة الرابطة بطريق المريوطية في القطاع بين الهرم وفيصل في إطار خطه التطوير الشامله التي يشهدها القطاع بالكامل للإرتقاء بالمظهر الحضاري للطريق .

وتابع محافظ الجيزة جهود رصف وتطوير شارع الثورة أحد متفرعات طريق اللبيني بحي الهرم، استكمالا لجهود رفع كفاءة متفرعات الطريق لتحسين الحركه المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة للرصف للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال والجدول الزمني لها .