اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 01:48 م
أكرم القصاص
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محافظة الإسكندرية: لا صحة لتجريف حديقة انطونيادس

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:49 م
محافظة الإسكندرية: لا صحة لتجريف حديقة انطونيادس حديقة أنطونيادس
الاسكندرية جاكلين منير

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أصدرت محافظة الاسكندرية بيان بشأن  ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها.
 
وأكدت  محافظة الإسكندرية أنه  لا صحة لتجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها. وتؤكد المحافظة أن حديقة أنطونيادس تعد أحد أهم الحدائق التراثية القديمة بالإسكندرية التي لا يمكن المساس بها، مُشددةً على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على كافة محتوياتها من التماثيل والنباتات والأشجار النادرة الموجودة بها، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي التي كانت عليه، لتصبح بذلك مركزاً ترفيهياً حضارياً اجتماعياً بالمحافظة. 
 
وتناشد المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

 


الاسكندرية

حديقة انطونيادس

حدائق الاسكندرية

محافظ الاسكندرية



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