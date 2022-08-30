محافظة أسوان تستعد لانطلاق مبادرة الأزهر للحد من الطلاق

أسوان - عبد الله صلاح

وجه أشرف عطية، محافظ أسوان، بالتنسيق الجيد والدعم اللامحدود لمبادرة الأزهر الشريف برعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للحد من الطلاق والتى سيكون أول انطلاقه لها على مستوى الجمهورية من محافظة أسوان بمشاركة واسعة من كافة الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه سيتم التعاون مع منطقة الوعظ ولجنة الفتوى لتنظيم ورش عمل تناقش ظاهرة إرتفاع نسب الطلاق بين الشباب وأسبابها، والدوافع التى تؤدى إليها، مع وضع الحلول والعلاج الأمثل لدعم أسس المودة والرحمة فى المجتمع الأسوانى.

ومن جانبه أوضح الدكتور مرتجى عبد الرؤوف مدير عام الوعظ بأنه جارى التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة أسوان، وأيضاً المجلس القومى للمرأة والشباب والرياضة والتربية والتعليم، بالإضافة إلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدنى لإنطلاق ورش العمل التوعوية على مستوى المحافظة للحد من ظاهرة الطلاق التى تفشت فى المجتمع، وأصبحت ملموسة إلى حد كبير فى لجان الفتوى.

وتابع، أن ذلك يتوازى مع سلسلة الندوات التى يتم تنظيمها ضمن مبادرة الأزهر الشريف " لتسكنوا إليها " والتى تستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة فى التكاليف للمقبلين على الزواج حيث تم بالفعل تنفيذها تحت مسمى " وثيقة تيسير الزواج " بشأن تخفيض تكاليف الملابس والطلبات وتحديدها بمبالغ محددة، مع العمل على تحديد المهور بمبالغ ثابتة ومحددة يتم الإتفاق عليها، وإلغاء الإحتياجات الغير ضرورية والإقتصار على المستلزمات المهمة، وكذا إقتصار الخطوبة على الأهل والأقارب فقط للعروسين بهدف توفير النفقات على الوجه الأكمل.