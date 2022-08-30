اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:55 م
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مجلس جامعة الازهر يكرم غدا وزير التربية والتعليم ورئيس الجامعة الأسبق

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:37 م
مجلس جامعة الازهر يكرم غدا وزير التربية والتعليم ورئيس الجامعة الأسبق جامعة الأزهر -أرشيفية
كتب لؤى على

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يكرم مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري غدا الأربعاء، برئاسة الدكتور سلامة داود ، القائم بتسيير أعمال رئيس الجامعة ، وحضور الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف ، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية ، ونواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، وأمين عام الجامعة ، كلاً من الدكتور رضا حجازی وزیر التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وهو عضو مجلس جامعة الأزهر من الخارج ، كما يكرم مجلس الجامعة أيضاً الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة السابق الذي انتهت مدته وبلغ السن القانونية ؛ نظراً لعطائه على مدار خمس سنوات ، كما يكرم مجلس الجامعة الدكتور هاني عبد الجواد ، أستاذ جراحة العمود الفقرى بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة والخبير العالمي في مجال إصلاح وعلاج تشوهات وتحدب العمود الفقرى على مستوى العالم .
 
ويناقش مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الاستعدادات لاختبارات التصفية التي تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ، إضافة إلى ذلك يتناول المجلس استعداد الكليات لبدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ أول أكتوبر ، كما يناقش ترقيات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم .
 
 كما يتابع المجلس تجهيزات الكليات والمعاهد لاستقبال الطلاب الجدد ، وما تم تفعيله من نظم إلكترونية في التحول الرقمي ، كما يتابع التطورات في المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني من تسجيل رغبات الالتحاق بكليات الجامعة. 
 
 

جامعة الازهر

مجلس جامعة الازهر

الازهر الشريف

التربية والتعليم



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