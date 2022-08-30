مجلس جامعة الازهر يكرم غدا وزير التربية والتعليم ورئيس الجامعة الأسبق

كتب لؤى على

يكرم مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري غدا الأربعاء، برئاسة الدكتور سلامة داود ، القائم بتسيير أعمال رئيس الجامعة ، وحضور الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف ، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية ، ونواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، وأمين عام الجامعة ، كلاً من الدكتور رضا حجازی وزیر التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وهو عضو مجلس جامعة الأزهر من الخارج ، كما يكرم مجلس الجامعة أيضاً الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة السابق الذي انتهت مدته وبلغ السن القانونية ؛ نظراً لعطائه على مدار خمس سنوات ، كما يكرم مجلس الجامعة الدكتور هاني عبد الجواد ، أستاذ جراحة العمود الفقرى بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة والخبير العالمي في مجال إصلاح وعلاج تشوهات وتحدب العمود الفقرى على مستوى العالم .

ويناقش مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الاستعدادات لاختبارات التصفية التي تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ، إضافة إلى ذلك يتناول المجلس استعداد الكليات لبدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ أول أكتوبر ، كما يناقش ترقيات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم .

كما يتابع المجلس تجهيزات الكليات والمعاهد لاستقبال الطلاب الجدد ، وما تم تفعيله من نظم إلكترونية في التحول الرقمي ، كما يتابع التطورات في المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني من تسجيل رغبات الالتحاق بكليات الجامعة.