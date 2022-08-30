أعلن قصر الإليزيه فى فرنسا، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا، الجمعة المقبلة، مع مجلس الدفاع، لبحث تزويد فرنسا بالغاز والكهرباء.
بث راديو "فرنسا الدولى" اليوم الثلاثاء، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
وكانت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن قد طلبت، أمس الاثنين، من كل شركة في البلاد أن تضع خطة خاصة بها؛ لترشيد استهلاك الطاقة بحلول الشهر المقبل، وسط مخاوف من نقص إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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