بث راديو "فرنسا الدولى" اليوم الثلاثاء، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن قد طلبت، أمس الاثنين، من كل شركة في البلاد أن تضع خطة خاصة بها؛ لترشيد استهلاك الطاقة بحلول الشهر المقبل، وسط مخاوف من نقص إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.