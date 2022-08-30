ماذا تقدم لجنة العلاقات السكونية فى المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية؟

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر المَجْمع المقدس الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويناقش الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.

ويوجد بالمجمع 12 لجنة رئيسية وهى: لجنة السكرتارية واللجنة الدائمة ولجنة الرعاية والخدمة ولجنة شئون الإيبارشيات ولجنة شئون الرهبنة والأديرة ولجنة الأسرة بالإضافة إلى لجنة الإيمان والتعليم ولجنة الطقوس ولجنة العلاقات العامة ولجنة الإعلام والمعلومات ولجنة المسكونية ولجنة شئون المهجر.

وذكر الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية أن لجنة العلاقات المسكونية تهتم بالإشراف على علاقة الكنيسة الأرثوذكسية بالكنائس المسيحية الأخرى والاتصال بالهيئات المسكونية مع تنظيم إدارات الحوار مع الكنائس.