ليتوانيا تنهي بناء سياجها الحدودي مع بيلاروسيا

أعلنت ليتوانيا انتهاءها من تشييد سياج على طول الحدود مع بيلاروسيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا والشرق الأوسط عبر أراضي بيلاروس المتهمة "بتسهيل هذه الهجرة في إطار حرب هجينة".

والسياج ارتفاعه أربعة أمتار ومغطى بالأسلاك الشائكة، ويمتد بطول حوالى 550 كيلومترا من الحدود المشتركة البالغ طولها حوالى 700 كيلومتر.

وقالت رئيسة الحكومة الليتوانية إنغريدا سيمونيت للصحافيين: "في جميع الأقسام، اكتمل العمل بنسبة 100 في المئة".

وأضافت أنه في ما يتعلق بباقي الحدود التي تعبر المستنقعات والبحيرات والأنهار، من "المستحيل تقنيا" بناء حاجز مادّي فيها.

وارتفعت الهجرة غير الشرعية إلى ليتوانيا هذا العام، حيث تمكن حوالى 4200 مهاجر معظمهم من الشرق الأوسط وإفريقيا، من عبور الحدود من بيلاروس.

واتهم الغرب بيلاروس بتدبير هذا التدفق، في إطار هجوم "هجين"، الأمر الذي تنفيه مينسك.

وتتبع ليتوانيا سياسة تهدف إلى منع دخول المهاجرين، كما تُتهم باتخاذ إجراءات منع غير قانونية.

وعلى الرغم من هذه الاتهامات، قالت سيمونيت إن بلادها ستستمر في اعتماد هذا التكتيك المثير للجدل وستدرس الإمكانيات القانونية التي من شأنها أن تسمح لها بالحفاظ عليه حتى من دون فرض حالة الطوارئ، إلا أنها أضافت "سيكون علينا القيام بالكثير من العمل في هذا المجال".

وازداد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون العبور إلى ليتوانيا أخيرا، حيث منع حرس الحدود السبت الماضي دخول 125 مهاجرا، في أعلى رقم منذ بداية العام.