كيف تتقدم بشكوى للنيابة الإدارية بالتليفون؟.. إنفوجراف

كتب أحمد حسنى

ينشر "اليوم السابع" في النقاط التالية، كيفية التقدم ببلاغ للنيابة الإدارية، من خلال هاتفك المحمول في دقائق معدودة.

وتقدم النيابة إلادارية طريقا تكنولوجيا جديدا، ضمن خطة التحول الرقمي، ودعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوى والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقاً للعدالة الناجزة، ومواكبة التقدم التكنولوجى والرقمنة التي تسعى الدولة إلى انتهاجها.

وأطلقت النيابة الإدارية، خدمة تقديم الشكاوى من خلال الإصدار الأول من تطبيقها "دليل النيابة الإدارية"، المتاح على الهواتف المحمولة، عبر متجر جوجل (Google play store)، والذي يمكن المواطن من تقديم شكواه في دقائق معدودة لا تتعدى 3 دقائق.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أن تطبيق النيابة الإدارية يمكن من خلاله للمواطن تحديد النيابة المختصة بشكواه من خلال دليل النيابات واختصاص كل نيابة في كافة محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مقرات النيابات على مستوى الجمهورية، ووسائل التواصل معها .

وأشار المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن التطبيق يتيح للمواطنين سهولة الوصول لمقار النيابات المختلفة في كافة محافظات مصر، باستخدام تطبيق خرائط جوجل(Google maps).