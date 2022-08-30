اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 04:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية وبولندا تبحثان تعزيز التعاون فى مجال صناعة الأسلحة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 04:04 م
كوريا الجنوبية وبولندا تبحثان تعزيز التعاون فى مجال صناعة الأسلحة اسلحه - ارشيفيه
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول"، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء البولندي "ماتيوش مورافيتسكي"، سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجالي محطات الطاقة النووية وتصنيع الأسلحة.
 
وأشاد الجانبان - خلال الاتصال، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب - بنشاط التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية الرئيسية مثل الطاقة وتصنيع الأسلحة والبنية التحتية للطاقة.
 
واتفق الطرفان على أهمية تعزيز الدعم لكلا البلدين من أجل زيادة التعاون الثنائي في مجال محطات الطاقة النووية على وجه الخصوص، نظرًا للإمكانيات الهائلة في هذا المجال.
كما اتفق الجانبان على تضافر الجهود والقوى لتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما فيها جهود استضافة معرض "إكسبو 2030" الدولي في مدينة بوسان والتي تبذلها كوريا الجنوبية حاليًا.
 
 

كوريا

بولندا

صناعه الاسلحة

محطات الطاقة النووية

تصنيع الاسلحة

معرض اكسبو



الموضوعات المتعلقة

مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 20 رحلة طيران بينها 7 رحلات من بولندا

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 05:00 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. السعودية تمنع بيع المشروبات الغازية بالمدارس.. بوليتيكو: بولندا مقبلة على مجاعة قاتلة بسبب حرب أوكرانيا.. والهند تفجر ناطحتى سحاب طولهما 206 أمتار

الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:00 ص

بوليتيكو: بولندا مقبلة على مجاعة قاتلة خلال أسبوعين مع ارتفاع أسعار الغاز

الأحد، 28 أغسطس 2022 07:34 م

بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا لبولندا لـ5 ملايين و861 ألفا

الأحد، 28 أغسطس 2022 09:53 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة