كل ما تريد معرفته عن الكدمة الرئوية

كتبت نهير عبد النبى

الكدمة الرئوية هى كدمة فى رئتيك أو عليها ناتجة عن قوة حادة على الصدر، وتختلف عن تمزق أنسجة الرئة، لأن الكدمة الرئوية لا تؤثر على بنية الشعب الهوائية، ويمكن مقارنة ذلك بالفرق بين كدمة على جلدك وجرح مفتوح ينزف.

وحسب ما ذكره موقع webmd فأى نوع من القوة التى تضرب رئتيك يمكن أن تسبب كدمة رئوية وسواء اصطدمت بمقود السيارة أو سقطت ببساطة، يمكن أن تصل الضربة إلى رئتيك وتسبب الضرر، و70% من إصابات الرئة تحدث نتيجة حوادث السير.



بعض الأشياء التى تزيد من خطر إصابتك بكدمة رئوية هى:

- رياضات تتطلب الاحتكاك الجسدى

- عدم استخدام أحزمة الأمان

- المشكلات الصحية التى تحد من حركتك وتسبب السقوط

- الأدوية مثل مميعات الدم

الصدمة الشديدة تصيب الرئتين، لا تستطيع الرئة المصابة امتصاص الأكسجين بالطريقة التى تحتاجها، وكلما كانت الكدمة أكبر قل وصول الأكسجين إلى الدم.



ما هى أعراض الكدمة الرئوية؟ قد تشمل أعراض الكدمات الرئوية:

- تباطؤ التنفس

- تنفس سريع

- سرعة دقات القلب

- صعوبة فى التنفس

- السعال

- ألم

- جلطة دموية أو خثرة

- انتفاخ الرئة

- السائل القصبى المفرط

- سعال مصحوب بدم

- صفير

- انخفاض ضغط الدم



كيف يتم علاج الكدمة الرئوية؟ تزول معظم كدمات الرئة من تلقاء نفسها فى غضون أسبوع.

فى الحالات الشديدة التى يتأثر فيها تنفس الشخص، قد تكون هناك حاجة إلى الأكسجين أو حتى التهوية، وأولئك الذين يعانون من كدمات رئوية شديدة قد يكون لديهم الكثير من السوائل في الرئتين.