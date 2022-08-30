قاتل والده بمدينة 6 أكتوبر يكشف كواليس الجريمة: مكنش قصدى

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بإطلاق النار على والده مما أسفر عن مقتله بمدينة 6 أكتوبر، أنه لم يقصد قتله، وأنه يتولى حراسة إحدى المنشآت بصحبة والده، وخلال أداء عملهما وعثبه بسلاح نارى كان بحوزته، خرجت طلقة اصابت والده، وأسفرت عن مقتله فى الحال.

وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، وكشف عن مصدر الحصول عليه، وأكدت تحريات رجال المباحث تورط الإبن فى إصابة والده بالخطأ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل، لاتهامه بالتسبب فى مصرع والده بمدينة 6 أكتوبر، بعد أن خرجت طلقة من سلاح نارى بحوزته بالخطأ، أصابت والده وتسببت فى مصرعه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع خفير خصوصى نتيجة إصابته بطلق نارى فى مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه كان بصحبة ابنه "عامل"، خلال حراستهما إحدى المنشآت، وخلال عبث الابن بسلاح نارى كان بحوزته، خرجت طلقة أصابت والده، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.