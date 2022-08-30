فتح باب التقديم لمسابقة ملكة جمال التمور فى الوادى الجديد للعام الحالى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقدم لمسابقة ملكة جمال التمور استعداداً للملتقى التسويقى الثانى للتمور المصرية والذى يقام خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك هذا فى إطار استعدادات محافظة الوادى الجديد لتنظيم الملتقى التسويقى المصرى الثانى للتمور المصرية والذى من المقرر تنفيذه خلال أكتوبر المقبل بحضور كوكبة من الوزراء والمحافظين.



وأكد البيان أن من أهم شروط التقدم للمسابقة، أن تكون المتسابقة من أبناء المحافظة، وأن يكون السن من 6 إلى 12 لسنة، ويشترط موافقة الوالدين، كما يجب على الأطفال المشاركين أن تكون لديهم مواهب فنية فى الغناء والشعر والموسيقى أو ممارسة الأنشطة الرياضية.



وأوضح البيان أن الالتزام بمعايير الزى المطلوب على أن يراعى تسليم المستندات المطلوبة وهى شهادة ميلاد الطفلة وصورة شخصية حديثة، ويتم التقديم بإدارة الموهوبين التابعة لمديرية التربية والتعليم، وذلك اعتبارا من الثلاثاء 30 أغسطس 2022 ولمدة أسبوع.