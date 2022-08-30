غلق وتشميع 30 نشاطا تجاريا داخل الكتل السكنية بالعاشر من رمضان

الشرقية فتحية الديب

أعلنت رئاسة جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان فى محافظة الشرقية، تنفيذ قرارات بغلق وتشميع 30 نشاطا تجاريا مخالف بنطاق الحي الثاني عشر (منطقة ابني بيتك) بالعاشر من رمضان.

وأوضح جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، برئاسة المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه قد تم شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الغلق الصادرة بحق 30 نشاطا تجاريا؛ سبق تخصيصها للسكن قبل تحويلها إلى أنشطة تجارية، وذلك في نطاق الحي الثاني عشر (منطقة ابني بيتك).

وأشار جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أن الحملات قد شاركت فيها إدارات الإشغالات والتعديات والأمن والأحياء السكنية والحركة والمعدات في جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى قطاع شرطة التعمير وشرطة المرافق؛ وذلك ضمن الحملات اليومية للتصدي لأية مخالفات أو إشغالات في نطاق مدينة العاشر من رمضان.

وأكد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان على أن الحملات قد أسفرت عن تنفيذ 30 قرار غلق وتشميع لأنشطة تجارية مخالفة بالقطع السكنية المخالفة للنشاط المخصص (سكني)، والتي تم تحويلها إلى نشاط تجاري في نطاق الحي الثاني عشر (منطقة ابني بيتك)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.