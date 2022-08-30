اليوم السابع
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علشان محدش يخدعك.. الحبس والغرامة عقوبة إتلاف المبانى والحدائق

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:00 ص
علشان محدش يخدعك.. الحبس والغرامة عقوبة إتلاف المبانى والحدائق الحدائق العامة
أحمد إسماعيل

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ينساق البعض وراء بعض الأشخاص الذين يتعمدون إتلاف المباني العمومية والأملاك العامة والآثار، بهدف الهزار أو اللعب، وهو التصرف الذى يعرض صاحبه للعقوبة أو الغرامة وفقا للقانون.

ونصت المادة 162 من قاون العقوبات على: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

 


قانون العقوبات

المباني العمومية

الحدائق



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