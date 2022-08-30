عامل ينهى حياته داخل مول تجارى لانفصاله عن زوجته فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

أنهى عامل حياته داخل مول تجارى بالطريق الصحراوى فى كرداسة، وأشارت التحريات أنه يعمل بأحد معارض المول التجارى، ويقيم بمخزن تابع للمعرض، وأنه أنهى حياته لانفصاله عن زوجته، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مول تجارى بطريق إسكندرية الصحراوى فى كرداسة، انتقل رجال لمباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن عامل بأحد المعارض الكائنة داخل المول، أنهى حياته لمروره أزمة نفسية.

وكشفت التحريات أنه طلق زوجته بسبب خلافات أسرية، وأصيب بأزمة نفسية دفعته لإنهاء حياته داخل المعرض الذى يعمل به، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.