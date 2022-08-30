ضبط 8 أطنان دقيق فاخر وطن وربع زبدة كاكاو مجهولة المصدر فى سمنود بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية لمراقبة الأسواق بناءً على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بالغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجارى والخداع ضمت محمد سعد الخولى، وخالد زكى وطارق شعيب المفتشون بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت عن ضبط كمية وقدرها 8 أطنان دقيق فاخر استخراج 72% مجهول المصدر بأحد مصانع إنتاج المواد الغذائية بناحية مدينة سمنود.

كما تم ضبط 1250 كجم بديل زبدة كاكاو مجهول المصدر بأحد مصانع الحلويات بناحية مدينة سمنود، وتم تحرير محاضر جنحة بالمخالفات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.