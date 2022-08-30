اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 04:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 4 أطنان أسمدة مدعومة قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية.. صور

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:13 ص
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعومة قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية.. صور حملة تموينية
الغربيــــة عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد المهندس وكيل وزارة التموين بالغربية تنفيذا لتعليمات رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة من تشكيل حملة تموينية للمرور على كافة الأنشطة بدائرة مركز قطور، ضمت أشرف شرف الدين والسيد أحمد الحوالة المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 أطنان شكائر أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق، التى تصرف بنظام البطاقات الخاصة ببنك التنمية والاتمان الزراعى والمدعومة من الدولة بداخل مخزن بيع اسم ومخصبات زراعية بناحية قطور.

 وتم ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية والتحفظ على 2 طن شكائر سميد يستخدم فى صناعة الحلوى مجهول المصدر، و1200 كيس بقسماط مطحون يشتبه فى صلاحيته. تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات   والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

IMG-20220829-WA0021
 

 

IMG-20220829-WA0022
 

 

IMG-20220829-WA0023
 

 

 


اخبار عاجلة

مديرية التموين بالغربية

وكيل وزارة التموين بالغربية

حملة تموينية بالغربية

مركز قطور



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة