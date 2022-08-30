ضبط 4 أطنان أسمدة مدعومة قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية.. صور

تمكنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد المهندس وكيل وزارة التموين بالغربية تنفيذا لتعليمات رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة من تشكيل حملة تموينية للمرور على كافة الأنشطة بدائرة مركز قطور، ضمت أشرف شرف الدين والسيد أحمد الحوالة المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 أطنان شكائر أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق، التى تصرف بنظام البطاقات الخاصة ببنك التنمية والاتمان الزراعى والمدعومة من الدولة بداخل مخزن بيع اسم ومخصبات زراعية بناحية قطور.

وتم ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية والتحفظ على 2 طن شكائر سميد يستخدم فى صناعة الحلوى مجهول المصدر، و1200 كيس بقسماط مطحون يشتبه فى صلاحيته. تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.