اليوم السابع
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ضبط مستريحة جديدة بسوهاج استولت على 9 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:59 ص
ضبط مستريحة جديدة بسوهاج استولت على 9 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها احتيال
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط صاحبة محل ملابس عقب قيامها بأعمال النصب على المواطنين والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها 9 ملايين جنيه لتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها أو رد تلك المبالغ.
 
ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة المراغة بورود محضرا محررا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو محمد ا ه 37  سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة " 6 " أخرين - يقيمون دائرة مركز المراغة بتضررهم من المدعوه  شيماء م ص ي  34 سنة صاحبة محل ملابس وتقيم دائرة المركز لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "9.000.000 " تسعة مليون جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفي بوعدها أو رد تلك المبالغ.
 
عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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