اليوم السابع
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ضبط كميات أسمدة مدعمة خاصة بوزارة الزراعة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:40 ص
ضبط كميات أسمدة مدعمة خاصة بوزارة الزراعة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملات رقابية مكثفة على الأسواق ومحلات الأسمدة الزراعية، بالاشتراك مع مباحث التموين لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء.

 وأسفرت الحملة، عن ضبط صاحب محل أسمدة بمركز دمنهور، قام بتجميع 35 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة، وذلك لإعادة بيعها فى السوق السوداء وتحقيق ارباح غير مشروعه. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.
 
وتأتى هذه الحملات وفقا لجهود محافظة البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية،والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.


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