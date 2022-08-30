ضبط عنصر شديد الخطورة بالقاهرة هارب من مؤبد

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة محكوم عليه فى العديد من القضايا بالسجن والسجن المؤبد فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام إختباء (عنصر إجرامى شديد الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا) سبق إتهامه فى عدد 31 قضية ما بين "سرقة – قتل – سلاح – خطف"، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد (7) قضايا محكوم عليه فى خمسة منهم بالسجن المؤبد وبالسجن 10 سنوات فى باقى القضايا، بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرتى أمن (القاهرة – المنيا) بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة تم إستهدافه، وأمكن ضبطه بمكان اختبائه بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة، واللواء علاء بشندى رئيس مباحث المديرية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.