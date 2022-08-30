ضبط عنصر إجرامى هارب من مؤبد فى الجيزة

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عنصر إجرامى هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى عدة قضايا فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام إختباء (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة خشية ضبطه، لكونه محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد"، وبالسجن فى عدد من القضايا من بينها "خطف – سلاح " ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا "قتل عمد – شروع فى قتل".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف أمام اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة بصحة الأحكام الصادرة ضده فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.