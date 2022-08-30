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ضبط شقيقين يتاجران فى المواد المخدرة بكفر الشيخ بحوزتهما سلاح نارى

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:13 م
ضبط شقيقين يتاجران فى المواد المخدرة بكفر الشيخ بحوزتهما سلاح نارى حبس - أرشيفية
كفر الشيخ محمد سليمان

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تمكنت مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط شقيقين سبق اتهامهما في عدد من القضايا منها الشروع في القتل، والمخدرات، وحيازة أسلحة نارية، كونا تشكيلاً عصابيا، تخصص في تجارة المخدرات.
 
تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي ، يفيد بوجود شقيقين يتاجران في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل حملة  برئاسة المقدم رامي عبد الصمد شرف الدين، مدير مباحث مكافحة المخدرات، والمقدم محمد عبدالعزيز خفاجي، رئيس مباحث المركز ،وبمعاونة النقيب محمد إسماعيل معاون أول مباحث المركز، والنقيب أحمد ياسر، وتمكنت من إلقاء القبض على " منصف . م . ج . ال" 29 سنة، عاطل، وشقيقه «جمال . م . ج . ال » عاطل ،وعثر بحوزتهما على 6 طربة حشيش، وبندقية خرطوش ،و10 طلقات من ذات العيار، و 30 الف جنيه تقريبا، وهواتف محمول.
 
وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر محضر رقم 11943 جنايات المركز ،وجاري العرض على النيابة العامة.
 
 
 
 

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