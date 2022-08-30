ضبط شقيقين بحوزتهما أسلحة داخل ورشة تصنيع بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج من ضبط شقيقين يقيمان بدائرة المركز والسابق اتهامها في عدة قضايا أثناء إدارتهما ورشة لتصنيع لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار فيها، حيث تم ضبط كمية من الأسلحة النارية وأجزاء منها وكمية من الذخائر.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز المنشاه مفادها قيام حسن ع ع ع 25 سنة عامل والسابق اتهامه في " 3 " قضية ما بين شروع في قتل وسلاح وسلاح ناري وأقراص مخدرة آخرهم جناية بمركز جزيرة شندويل حيازة " أقراص مخدرة " وشقيقه هشام ع ع ع 23 سنة عامل يقيمان بندر المنشاه دائرة المركز والسابق اتهامه في قضية " سلاح ناري " بإدارتهما ورشة ببندر المنشاه دائرة المركز لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار فيها بمنزلهما متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعلى الفور وبعرض المعلومات على اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية كلف بسرعة تقنين الإجراءات وضبط المتحرى عنهما متلبسين بالحرز والحيازة وعقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز إستهدفت منزل المتحرى عنهما أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما " 8 " فرد روسي محلي الصنع و" 6 " جسم لسلاح ناري عبارة عن طبنجة و"100" طلقة مختلفة الأعيرة و" 16 " طلقة آلي و" 24 " طلقة خرطوش و"6 " خزن طبنجات و" 2 " خزن بندقية خرطوش و"8" دبشك ينطوي لبنادق آلية و" 3 " دبشك لبنادق خرطوش و" 16 " إبرة ضرب نار و" 3 " صاروخ كهربائي شنيور وماكينة جلي مواسير و" 19 " قطعة حديدية تستخدم في تصنيع الأسلحة و" 11 " ياي مختلف الأحجام و"11 " قطعة خشبية لتصنيع دباشك الأسلحة محلية الصنع و" 8 " وجه بلاستيكي لمقابض الطبنجات وحقيبة بها أدوات تصنيع الأسلحة مفكات و مفاتيح, جواكيش و كماشات و مبارد ومناشير، إسطوانات صواريخ و مسامير.

بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية الغير مرخصة والإتجار بها تـــم التحفـظ علي المضبوطــات والمتهمين وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.