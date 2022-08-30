ضبط سائق توك توك لمضايقته فتاة في عين شمس

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر (صاحبة الحساب) من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بمضايقتها حال سيرها بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة .

بالفحص باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تبين عدم ورود اية بلاغات بالواقعة وتم تحديد الفتاة المشار إليها "مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس وبسؤالها إتهمت سائق مركبة "التوك توك" بمضايقتها على النحو السابق.

بإستخدام التقنيات الحديثة باشراف اللواء عﻻء بشندي أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بمنطقة عين شمس ) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.