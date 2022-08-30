ضبط "الجزار" وبحوزته مواد مخدرة ببنها.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل له معلومات جنائية لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار فى المواد المخدرة، منطقة الشدية بدائرة قسم شرطة أول بنها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول بنها يفيد ورود معلومات بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الشدية دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم استهدافه وأمكن ضبط المتهم ويدعى "ا.ج" وشهرته "الجزار" مقيم منطقة الشدية وبحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى، وهاتف محمول متخذا دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الاثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وارسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائى واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.