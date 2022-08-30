صور.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان 95 من أوائل الثانوية العامة والأزهرية

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، 95 من أوائل الثانوية العامة، وأوائل الثانوية الأزهرية، وأوائل الدبلومات الفنية" صناعي، زراعي، فندقي، تجاري"، وأوائل مدارس ذوي الهمم" الدمج"، والحاصلين على مراكز أولى على مستوى الجمهورية بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والمتميزين والموهوبين، وأوائل الشهادة الإعدادية.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وهالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني.

وحرص محافظ كفر الشيخ على الاستماع لأحد المتميزين والمتفوقين من ذوي الهمم من أصحاب الأصوات الذهبية في الإنشاد، بالتعليم الأزهري.

كما كرم محافظ كفر الشيخ ونائبه مديري العموم بمديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية، ومدير المدرسة الدولية الحكومية، ومدير مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومدير المدرسة اليابانية ومديري المراحل التعليمية بالمديرية.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين، حرصا من المحافظة، لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أن التكريم يأتى فى المقام الأول لأولياء أمور الطلبة، نظرًا لدورهم المهم فى الدفع بأبنائهم إلى التفوق.

كما قدم المحافظ الشكر لأولياء الأمور على المجهود الذي بذلوه لأولادهم والتضحيات التي قدموها في سبيل التفوق، وطالبهم باستمرار دعمهم لأبنائهم حتى استكمال باقي المراحل التعليمية والحصول على الدرجات العلمية العالية لخدمة بلدنا الغالية مصر.