اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:00 م
أكرم القصاص
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صحه دمياط تعتمد عشر وحدات صحية طبقا لتقييم البنك الدولى خلال شهر أغسطس

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:08 م
صحه دمياط تعتمد عشر وحدات صحية طبقا لتقييم البنك الدولى خلال شهر أغسطس محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أكدت الدكتورة دينا ابو صير مدير ادارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بدمياط أنه تم اعتماد عشرة وحدات صحية بمحافظة دمياط خلال شهر أغسطس طبقا لتقييم البنك الدولى :
حيث تم تقييم و اعتماء كلا من :
وحدة طب الأسرة بالشعراء 
الوحدة الصحية بالابراهيمية القبلية 
الوحدة الصحية بالسعدية القبلية
الوحدة الصحية بالبدراوى 
الوحدة الصحية بالعبيدية
الوحدة الصحية بالغوابين 
الوحدة الصحية بأولاد خلف 
وحدة طب الأسرة بميت الشيوخ
الوحدة الصحية بسيف الدين 
الوحدة الصحية بالكاشف الجديد
 
يأتي ذلك  بناءا على توجيهات  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و  تحت اشراف الدكتور محمد بدران وكيل مديرية الصحة.
 
 

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