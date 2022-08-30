شرطة التموين تضبط 1565 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1565) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات بلغت (12 طن "سكر – ملح – أرز – مكرونة " – 14725 عبوة معسل – 10000 عبوة سجائر) و(465) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (59,900 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة - أسمدة" - 20805 عبوة سجائر – 50 طن أسمنت – 20 طن حديد تسليح)، وكذا (725) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (10 قضايا دقيق مدعم "تصرف – تجميع" – 62 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 71 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 11 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 29 قضية توقف عن الإنتاج - 542 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (13٫600 طن دقيق بلدى مدعم – 20 رغيف بلدى مدعم – 340 بطاقة ذكية)، وكذا ضبط (24) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (6٫280 طن "سكر - أسمدة" مدعمة – 15 طن مازوت – 240 عبوة زيت تموينى – 170050 لتر مواد بترولية – 1200 إسطوانة بوتاجاز)، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (178,630 طن – 170050 لتر مواد بترولية – 1200 إسطوانة بوتاجاز – 340 بطاقة تموينية – 240 عبوة زيت تموينى – 14725 عبوة معسل – 30805 عبوة سجائر – 20 رغيف بلدى مدعم)، كان أبرزها ضبط (70 طن مواد بناء "حديد – أسمنت") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة الدقهلية.

ونجحت الجهود فى ضبط (16٫400 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية وضبط (12 طن سلع غذائية مختلفة الأنواع معبأة داخل شكائر – 10000 عبوة سجائر – 14725 عبوة معسل مختلفة الأنواع) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية والأدخنة بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (5 طن أسماك مجمدة) بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (7٫790 طن "خل طعام – زيت صويا" مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى) معبأة داخل عبوات بدون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية وضبط (14٫600 طن "أعلاف حيوانية" منتج نهائى وتحت التجهيز) معبأة داخل شكائر بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة البحيرة.

كما اضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمروكياً بنطاق مديرتى أمن (الدقهلية – قنا)، عن ضبط (166) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (168٫105 طن – 17526 عبوة – 59149 قطعة – 1200 أسطوانة بوتوجاز- 159400 لتر مواد بترولية – 344 "بطاقة – ماكينة" - 1٫669 كيلو جرام مشغولات ذهبية).

كما تم ضبط (10) قضايا امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (43,600) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (132 قطعة "42 قطعة صوتية – 30 قطعة ضوئية – 60 قطعة ملصق".

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط (58) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (78895 عبوة "سجائر – معسل" مختلفة الأنواع).