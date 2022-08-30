شباب القليوبية تحصد المركز الأول للعام الثالث علي التوالى فى دورى التميز للمديريات

القليوبية إبراهيم سالم

كرم اليوم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة، لحصول مديرية الشباب الرياضة بالقليوبية على المركز الاول فى دورى التميز على مستوى إقليم القاهرة الكبري والذى يضم محافظات (القاهرة - الجيزة -القليوبية - الفيوم)، فى الحفل الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي دورى التميز الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتقييم أداء المديريات على مستوى الجمهورية، ويتم من خلال تقسيم المحافظات إلى 6 قطاعات يتم تقييم أدائها من خلال معايير وشروط معلنة مسبقا بهدف دفع معدلات الإنجاز وتحقيق أهداف ورؤية واستراتيجية الوزارة.

والجدير بالذكر أن الشباب والرياضة بالقليوبية، حققت المركز الأول خلال النسختين السابقتين من دورى التميز وبهذا الإنجاز تحقق القليوبية المركز الأول للعام الثالث على التوالى على مستوى قطاع القاهرة الكبري للعام المالى 2022/2021.

ومن جانبه وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لما تشهده الوزارة من تطور وتقدم دائم فى أداء جميع العاملين بالمديريات على مستوى الجمهورية ومختلف قطاعات الوزارة، مشيدا بما يتم تطبيقه من معايير علمية فى تقييم مستوى الأداء من خلال دورى التميز، كما توجه بالشكر لمنظومة العمل بالشباب والرياضة وفريق العمل وجميع العاملين بمراكز الشباب والأندية بالقليوبية لما يبذلونه من جهد فى خدمة العمل الشبابي والرياضة على مستوى المحافظة.

وعلى جانب آخر من دورى التميز على مستوى المديريات يتم تكريم الإدارات الفنية والفرعية، وأفضل مركز شباب مدينة ومركز شباب قرية بجميع المديريات على مستوى الجمهورية ليشمل دورى التميز الوصول بمعدلات الإنجاز والأداء لأفضل مستوى على مختلف القطاعات.

وعلى هذا الصعيد تم تكريم إدارة الرياضة بالمديرية كأفضل إدارة فنية وإدارة التخطيط والمتابعة وتكريم إدارة شباب بنها كأفضل إدارة فرعية وشمل التكريم مركز شباب مدينة قها بطوخ كأفضل مركز شباب مدينة ومركز شباب باسوس بالقناطر كأفضل مركز شباب قرية بالقليوبية.

حضر حفل التكريم لفيف من قيادات الوزارة رؤساء الإدارات المركزية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات ونخبة متميزة من الإعلاميين والصحفيين ومديري الإدارات الفنية والفرعية ومديري مراكز الشباب الفائزين بمحافظات الجمهورية.