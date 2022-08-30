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سفارة ألمانيا تهنئ الفنان محمد عبلة لفوزه بوسام جوته لتميز فنه بالتسامح

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 01:21 م
سفارة ألمانيا تهنئ الفنان محمد عبلة لفوزه بوسام جوته لتميز فنه بالتسامح تكريم الفنان محمد عبلة
كتبت: هناء أبو العز

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هنأت السفارة الألمانية بالقاهرة، الفنان محمد عبلة لحصوله على وسام جوته، فى مدينة فايمار، حيث أقيم الاحتفال تحت اشراف رئيسة معهد جوته، كارولا لينتز، وبحضور العديد من المدعوين. وألقت وزيرة الخارجية آنا لينا بربوك الكلمة الافتتاحية.

 

يعد وسام جوته أهم جائزة للسياسة الثقافية الخارجية فى جمهورية ألمانيا الاتحادية. لأكثر من 60 عامًا، يكرم معهد جوته شخصيات مميزة من جميع أنحاء العالم لإنجازاتهم العلمية والأدبية والتعليمية والتنظيمية التى توطد العلاقات الثقافيه بين ألمانيا ودول العالم. ويرتبط الوسام ارتباطا وطيدا بالأديب الألمانى جوتة وفكره فى التفاهم بين الشعوب، حيث يتم منح الوسام منذ عام 2008 يوم مولده فى الـ28 من اغسطس.

 

اشتهر الفنان المصرى محمد عبلة الحائز على جائزة بلوحاته للمناظر الطبيعية المجردة فى مصر. ولد عبلة فى بلقاس، المنصورة وبعد دراسة الفنون الجميلة فى الإسكندرية، انتقل إلى أوروبا حيث درس النحت والطباعة فى فيينا وزيورخ. كما أمضى عدة سنوات فى ألمانيا.

 

ومثل جميع الفائزين بالوسام، يهتم عبلة بالتنوع والتسامح بين الثقافات. كما يحاول من خلال أعماله بناء جسور ثقافية بين الدول وتعزيز التسامح فى المجتمعات.


السفارة الالمانية

محمد عبله

وسام جوته

نحات

رسام

المانيا



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